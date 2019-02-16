Холдинг "Швабе" представит на IDEX-2019 разработки для гражданской обороны и защиты

АБУ-ДАБИ, 16 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) представит на международной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби широкую линейку умных изделий оборонного назначения и компонентов для вооружения и военной техники ВС РФ, сообщили в компании.

В числе ключевых экспонатов - панорамный прибор наблюдения командира (ППНК), в составе бронетанковой техники он осуществляет панорамный обзор местности, обнаруживает и распознает цели в любое время суток. "На площадке также будут продемонстрированы возможности "всевидящей" SWIR-камеры коротковолнового инфракрасного диапазона спектра и еще более 50 разработок для наблюдения за объектами, проведения поисково-спасательных операций, а также образцы прицельной и другой техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, впервые на IDEX 2019 "Швабе" покажет новую ультрафиолетовую камеру ULTRA, работающую в диапазоне 0,29-0,34 мкм и являющуюся одним из самых эффективных инструментов для обнаружения повреждения изоляции на линиях электропередачи, распределительных и защитных устройств. В экспозиции также представлены - лазерная курсоглиссадная система посадки воздушных судов, оптико-лазерно-теле- тепловизионная обзорно-прицельная система СОЛТ-25, танковый тепловизионный комплекс "Ирбис-К".

"IDEX 2019 - крупнейшая ближневосточная выставка вооружений. Сегодня в регионе пользуются спросом оптические приборы и оптико-электронные системы для авиации и бронетанковой техники, поэтому в плане развития этот рынок представляет для Холдинга высокий интерес", - отметил генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.

Представленная продукция разрабатывается и серийно выпускается на предприятиях Холдинга - Вологодском оптико- механическом заводе, Красногорском заводе им. С. А. Зверева, НПО "Орион", Лыткаринском заводе оптического стекла и Новосибирском приборостроительном заводе.