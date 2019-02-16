Индия подняла таможенную пошлину на ввоз товаров из Пакистана до 200%

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 февраля. /ТАСС/. Индия повысила в субботу основную таможенную пошлину на ввоз товаров из Пакистана до 200% после теракта в штате Джамму и Кашмир, в причастности к которому Нью-Дели обвинил Исламабад. Об этом сообщил министр финансов Индии Арун Джейтли в своем Twitter.

"Индия лишила Пакистан статуса РНБ (режима наибольшего благоприятствования в торговле с Индией - ТАСС) после инцидента в Пулваме. В результате основная таможенная пошлина на все товары, ввозимые из Пакистана в Индию, немедленно увеличивается до 200%", - сообщил Джейтли.

Как указывает газета The Indian Express, основными товарами, поставляемыми в Индию из Пакистана, были некоторые виды фруктов и цемент, на которые до настоящего времени действовала таможенная пошлина в размере 30-50% и 7,5% соответственно. В прошлом финансовом году официальный товарооборот между Индией и Пакистаном составил $2,4 млрд. Повышение пошлин до 200% фактически означает запрет на поставку товаров в Индию из этой соседней страны.

В минувший четверг в округе Пулвама индийского штата Джамму и Кашмир террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль рядом с автоколонной, перевозившей бойцов военизированной полиции. В результате теракта погибли 45 силовиков. Нью-Дели обвинил Пакистан в причастности к теракту.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, - остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти заявления.