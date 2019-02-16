Эксперты: блокчейн-система ассоциации IPChain является одной из самых прогрессивных в РФ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Блокчейн-система ассоциации IPChain является одной из самых прогрессивных в России, заложившей основу реестрового учета в госсистемах управления. Такое мнение выразили эксперты в ходе Международного юридического форума в Москве.

Как отметила советник Федеральной палаты адвокатов Елена Авакян, несколько лет назад о цифровой экономике говорили как о глобальной перспективе, а сегодня видны реальные признаки внедрения этих систем. "Самая яркая тенденция, которая сегодня прослеживается, - это переход к цифровому государству. Мы все больше и больше видим цифровых платформ государственного направления. Мы все чаще слышим о цифровизации реестров, мы все больше и больше видим информатизации", - сказала эксперт.

По ее мнению, на сегодняшний день для многих решений нет более подходящего принципа, чем блокчейн. "Считаю, что одна из самых прогрессивных и продвинутых блокчейн-систем в России и в целом в сфере IP - это система ассоциации IPChain, которая и заложила основу реестрового учета в государственных системах управления", - подчеркнула Авакян.

В свою очередь, юрист ассоциации IPChain Елизавета Афанасьева отметила, что сегодня во всех странах реализуется от трех до четырех узкоспециализированных проектов, направленных на развитие различных платформ по защите интеллектуальных прав и управлению ими на основе блокчейна. "В России разработана и запущена IPChain - универсальная инфраструктура фиксации прав на все виды объектов интеллектуальной собственности, отвечающая всем потребностям цифрового рынка и позволяющая потребителям и производителям объектов интеллектуальной собственности взаимодействовать в условиях максимальной прозрачности", - добавила она.

Афанасьева пояснила, что сеть IPChain дает возможность с помощью алгоритмов найти определенный объект, проследить его историю и посмотреть его статус, а также позволяет хранить, идентифицировать сведения об объекте и обмениваться ими как внутри сети, так и с внешним контрагентом. Особым преимуществом, по словам Афанасьевой, является то, что на базе IPChain можно строить сервисы под конкретные отраслевые запросы. "Кроме того, сеть IPChain помогает фиксировать факт создания объекта и устанавливать авторство - такие цифровые записи могут быть использованы не только при сделках с объектами интеллектуальной собственности, но и как доказательства в суде", - подчеркнула она.

Международный юридический форум проходит в Москве в седьмой раз. В нем принимают участие представители Госдумы, Совета Федерации, Международной торговой палаты ICC Russia. Ассоциация IPChain выступила официальным партнером форума.