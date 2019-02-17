В ГД опровергли сообщения об обсуждении запрета на покупку авто без парковочного места

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Привязка покупки машины к обязательному наличию парковочного места или гаража приведет к снижению спроса на автомобильном рынке, подобная норма в России просто не нужна. Такое мнение в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов (фракция "Единая Россия").

Ранее портал URA.RU сообщил о том, что в нижней палате якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.

"Я ничего такого не слышал, не знаю об этом", - сказал Ефимов и добавил, что в большинстве других стран такая норма отсутствует, "это не российская тема". "Вот представьте себе город Москву. Завтра нужно купить парковочное место. Оно стоит примерно столько же, сколько машина, значит, надо взять два кредита, значит, машин будут покупать вдвое меньше, и уже более средние слои машину купить не смогут", - добавил депутат.

"Я думаю, что это нереально, да и ни к чему. А в деревне тоже надо парковочное место покупать?" - резюмировал он.

Член транспортного комитета, депутат от "Единой России" Евгений Серпер со своей стороны также заявил корреспонденту ТАСС, что не слышал о таких предложениях, "пока ничего такого в комитет не поступало". "На первый взгляд это нелогично. Нужно посмотреть, о чем речь", - сказал он.