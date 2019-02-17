Новый энергоблок Ленинградской АЭС подключили к сети после автоматического отключения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Энергоблок номер 5 - первый новый энергоблок ВВЭР-1200, введенный в промышленную эксплуатацию в конце 2018 года - Ленинградской атомной электростанции, подключен к сети после автоматического отключения 15 февраля. Радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения находится в пределах естественных фоновых значений, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте компании в воскресенье.

15 февраля 2019 года в 05:27 мск энергоблок Ленинградской АЭС отключили от сети и вывели в краткосрочный ремонт для установления и устранения причин срабатывания автоматики, причины временного отключения энергоблока пока не раскрываются.

"16 февраля 2019 г. энергоблок № 5 Ленинградской АЭС был подключен к сети после краткосрочного ремонта и в 11:00 мск 17 февраля выведен на 100% мощности", - отмечается в сообщении.

Ввод в промышленную эксплуатацию первого ВВЭР-1200 состоялся 29 октября 2018 года, 5 декабря проведена аттестация его электрической мощности. Начало гидроиспытаний второго энергоблока ВВЭР-1200 намечено на 20 октября 2019 года, а в начале 2021 года планируется ввести его в эксплуатацию.

Ленинградская АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом") расположена в городе Сосновый Бор в 80 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Она была первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). Решение о ее строительстве было принято в сентябре 1966 года, в эксплуатацию она введена в 1973 году.