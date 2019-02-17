Бабиш: Чехии необходимы новые энергоблоки на АЭС

ПРАГА, 17 февраля. /ТАСС/. Чехия намерена развивать атомную энергетику и строить новые энергоблоки на АЭС. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр республики, председатель политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО) Андрей Бабиш, выступая на отчетно-выборном съезде данного политического субъекта. Трансляцию осуществляли пражские сетевые телеканалы.

"У нас [работает] атомная энергетика, - подчеркнул он. - Мы хотим развивать атомную энергетику. Государство должно гарантировать гражданам энергетическую безопасность. Ее нам обеспечит только одно - строительство новых энергоблоков на АЭС; без них наша страна не обойдется".

Бабиш отверг возможность замены в республике АЭС на возобновляемые источники энергии по примеру стран Западной Европы. В планах правительства - возведение новых энергоблоков на действующих в стране АЭС "Темелин" и "Дукованы".

"Если в Германии решили, что их промышленность будет работать на энергии солнца и ветра, то это [исключительно] их решение. Мы совершенно точно не хотим применять ее у себя. Мы будем бороться против сумасшедших предложений Европарламента об [увеличении объема] возобновляемых источников энергии. У нас для этого нет условий", - сказал премьер.

Бабиш также призвал чешских избирателей принять активное участие в предстоящих выборах в Европарламент, он рассчитывает, что по их итогам его состав принципиальным образом изменится. "Мы должны бороться с "зеленым" Европейским парламентом, выступающим с инициативами, которые в перспективе могут уничтожить европейскую промышленность. Не перегибаем ли мы палку в вопросе возобновляемых источников энергии? Помечу нам кто-то пытается диктовать политику в сфере энергетики?" - сказал премьер.

Политик, в частности, поддержал развитие традиционного автомобилестроения в Евросоюзе. Электромобили - начало конца европейской автомобильной промышленности, сказал он. Бабиш является единственный кандидатом на пост председателя АНО. Пражские политологи не сомневаются в его переизбрании.