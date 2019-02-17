Reuters: Газпромбанк решил заморозить счета PDVSA

ТАСС, 17 февраля. Российский Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в банке.

"Счета PDVSA в настоящий момент заморожены. Как вы понимаете, операции проводиться не могут", - заявил он.

По его словам, банк принял такое решение из-за опасения американских санкций в отношении венесуэльской компании.

На фоне политического кризиса в Венесуэле США ужесточили санкции против страны. В конце января под ограничения попала PDVSA. Вашингтон также заявил о заморозке активов компании на сумму $7 млрд. США готовы ослабить санкции только в том случае, если контроль над компанией перейдет к лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро считает переворотом действия самопровозглашенного главы государства, признанного США, странами Группы Лимы (за исключением Мексики), Организацией американских государств, рядом европейских стран. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.