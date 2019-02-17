Лимузин Aurus представили на IDEX-2019

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Российский лимузин Aurus (ранее - проект "Кортеж") представлен в воскресенье в закрытом павильоне на международной оборонной выставке IDEX-2019 передает корреспондент ТАСС.

Что нужно знать про автомобили Aurus

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Люксовый автомобиль размещен на экспозиции эмиратского холдинга Tawazun. Лимузин скрыт от посторонних глаз, однако ТАСС удалось сделать фотографию российской новинки. Мировая премьера запланирована на 18 февраля, когда состоится официальная презентация автомобиля.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее отмечал, что Россия рассчитывает организовать в ОАЭ производство определенных моделей люксовых российских автомобилей Aurus на мощностях Tawazun. Эмиратский холдинг Tawazun инвестировал в проект по созданию российских люксовых автомобилей Aurus €110 млн, получив в ООО "Аурус" 30%-ную долю.

IDEX - одна из наиболее представительных международных выставок вооружений, технологий безопасности проводится под патронажем шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна - президента ОАЭ - при поддержке правительства и вооруженных сил страны.