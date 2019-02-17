Россельхознадзор снял запрет на поставку мясной продукции с колумбийского предприятия

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор снял временные ограничения на импорт нескольких видов мясной продукции с одного колумбийского предприятия. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По результатам проведенной в феврале 2019 года инспекции на территории Республики Колумбия, с 15 февраля 2019 года разрешены поставки с предприятия № 680B "Red Carnica S.A.S.", - пояснили в Россельхознадзоре.

Отмечается, что к поставкам допущена бескостная говядина, полученная от животных со всей территории Колумбии, за исключением департаментов Сесар, Бояка и Гуахира. Также возобновлены поставки субпродуктов из говядины, подвергнутых термообратботке, которая гарантирует уничтожение вируса ящура.

Из-за вспышки ящура Россельхознадзор с 24 октября 2018 года ввел временные ограничения на импорт из Колумбии. В Россию запрещены поставки не только молока и мяса из Колумбии, но и другой животноводческой продукции, которая не подвергалась обработке, гарантированно разрушающей вирус.

1 октября 2018 года в Колумбии была выявлена вспышка вирусного заболевания животных, в связи с чем государство потеряло статус страны, свободной от ящура.

Ящур - острое вирусное заболевание, характеризующееся интоксикацией и пузырьково-язвенным поражением слизистых оболочек и кожи. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо.