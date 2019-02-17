Орешкин заявил, что США разрушают принципы работы ВТО

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Работа Всемирной торговой организации (ВТО) тормозится Соединенными Штатами, фактически функционирование ВТО прекратилось. С такой оценкой выступил в интервью телеканалу "Россия-1" в воскресенье министр экономического развития РФ Максим Орешкин. В то же время, по мнению министра, выход из организации был бы невыгоден для России.

"США наиболее активно сейчас действуют на международной арене, разрушая все те принципы работы, которые складывались последние годы. [Недавно] состоялось большое заседание министров ВТО: организация сейчас де-факто не функционирует. Все процессы просто застопорились", - отметил министр.

Он добавил, что "теоретически возможность [того, что ВТО прекратит свое существование] исключать нельзя", но мир "не настолько раздроблен, потому что цепочки добавленной стоимости складывались годами и десятилетиями, за год так все быстро разрушить нельзя", и подчеркнул, что Россия не должна выходить из организации.

"Если Россия выйдет из ВТО, мы можем получить резкое ухудшение торговых условий с основными партнерами для наших металлургов, для ряда других компаний, которые поставляют [свою продукцию] на внешние рынки, ситуация резко ухудшится. И, таким образом, здесь мы тоже никакой выгоды не получим. Поэтому в этом плане ВТО - это абсолютное благо сейчас для России, надо уметь там работать, надо уметь там действовать", - сказал министр.