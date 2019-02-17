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Орешкин: рубль будет устойчивым при цене на нефть выше $40 за баррель

В долгосрочной перспективе курс российской валюты не будет подвержен значительным колебаниям, отметил также министр экономического развития
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Курс рубля будет сохранять устойчивость при цене на нефть, превышающей $40 за баррель. С такой оценкой выступил в интервью телеканалу "Россия-1" в воскресенье министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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По его словам, курс российской валюты также не будет подвержен значительным колебаниям в долгосрочной перспективе.

"При ценах на нефть выше $40 за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос, не стоит ли ожидать обвалов рубля.

"Сейчас мы имеем курс в районе 66 рублей за $1 - гораздо крепче, чем он был осенью. Понятно, что краткосрочная волатильность будет сохраняться, курс у нас абсолютно плавающий. Изменения ситуации на внешних рынках, другие факторы будут приводить к тому, что курс будет колебаться, но долгосрочно он будет устойчивым, и в реальном выражении он будет плавно укрепляться", - добавил министр.

Теги
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