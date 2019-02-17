Орешкин: рост ВВП в России в 2019 году будет быстрее, чем в Германии

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Показатели роста ВВП в России позволят российской экономике сократить отрыв от Германии в рейтинге МВФ, составленном по такому показателю, как ВВП по паритету покупательной способности. Такую оценку озвучил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью телеканалу " Россия-1 " в воскресенье.

"Россия сейчас находится на шестом месте, по данным МВФ, по паритету покупательной способности. Выше нас находится Германия. Мы видим, что постепенно, закончился 2018 год, экономический рост в России был выше, чем в Германии, то есть этот разрыв мы потихонечку сокращаем. В этом году ожидается такая же ситуация", - сказал Орешкин.

Ранее Максим Орешкин выступил с прогнозом, согласно которому рост ВВП России ускорится до 2% в годовом выражении во втором полугодии после начала реализации национальных проектов.