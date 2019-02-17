Орешкин сообщил, что доходы беднейшей части населения России в 2018 году выросли на 2%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Реальные доходы 10% наименее обеспеченных граждан РФ в 2018 году выросли на 2%, номинальные - на 7%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия-1", которое вышло в эфир в воскресенье.

По его словам, максимальная положительная динамика по уровню доходов - у наименее обеспеченных слоев населения: у "самых наименее богатых 10% - в номинале за прошлый год доходы увеличились на 7%". "Это максимальный рост среди этих групп, соответственно, в реальном выражении это позитивная динамика", - подчеркнул министр. Орешкин также напомнил, что инфляция в России "по итогам прошлого года была в районе 4%". "Вот около 2-3% рост именно у этой группы населения", - сказал Орешкин.

Он предположил, что в 2019 динамика доходов наименее обеспеченных слоев населения будет положительной. "Для более обеспеченных групп населения гарантировать положительную динамику не приходится", - отметил он.