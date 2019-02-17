Орешкин заявил, что рублевые депозиты будут приносить доход

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство экономического развития прогнозирует, что банковские депозиты в рублях будут приносить реальный доход. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Орешкин в воскресенье в интервью телеканалу "Россия-1".

"Что касается рубля, то мы видим довольно высокий уровень ставок по банковским депозитам, поэтому реальный доход здесь будет, он будет положительным и в этом - выгода хранения сбережений в национальной валюте", - сказал министр экономического развития.

Также, отвечая на вопрос в какой валюте лучше хранить деньги, Орешкин посоветовал хранить их в той валюте, "в которой предполагаются их траты".

Ранее глава банка "Открытие" Михаил Задорнов сообщил, что объем иностранной валюты на банковских счетах россиян находится на исторически низком уровне и составляет около $84 млрд - $85 млрд.