СПЧ обратился к Орешкину с просьбой оставить леса на сельскохозяйственных землях

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил обращение министру экономического развития России Максиму Орешкину с просьбой пересмотреть проект земельной реформы в части статуса лесов, расположенных на сельскохозяйственных землях. Письмо опубликовано в понедельник на сайте СПЧ.

Кроме того, в нем Совет просит добавить выращивание лесов в перечень видов разрешенного использования земельных участков в составе зоны сельскохозяйственного назначения.

25 января Минэкономразвития России разместило на портале проектов нормативных правовых актов обновленную версию законопроекта о переходе от деления земель на категории к территориальному зонированию. Законопроектом предусматривается отмена норм Лесного кодекса, согласно которым леса могут располагаться на сельхозземлях. Как отмечает СПЧ, Минэкономразвития предлагает при необходимости переводить покрытые лесом сельхозземли в зону лесного фонда, то есть переводить в федеральную собственность.

В письме отмечается, что сейчас у лесов на землях сельскохозяйственного назначения нет ясного правового статуса, у собственников таких земель отсутствует возможность на законных основаниях вести на них продуктивное лесное хозяйство и заниматься выращиванием леса. В СПЧ подчеркнули, что правительство РФ до сих пор не выполнило поручение президента страны Владимира Путина решить проблемы путем установления особенностей использования, охраны и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.

"Проблему неопределенного правового статуса у лесов на землях сельскохозяйственного назначения в масштабах всей страны невозможно решить одним только переводом таких земель в земли лесного фонда, - отмечает в письме Сергей Цыпленков, председатель постоянной комиссии по экологическим правам СПЧ. - Это долгая, дорогая и не всегда возможная процедура, связанная с межеванием и сменой собственности на федеральную. Нужны четкие и понятные правила, как можно такими лесами пользоваться, кто отвечает за их охрану и воспроизводство, и определить такие правила нужно именно для земель или зон сельхозназначения".