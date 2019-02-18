"Ведомости": верфь "Звезда" может заменить зарубежную сталь на российскую

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Судостроительное предприятие "Звезда" может отказаться от поставок зарубежной стали, перейдя на российскую. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на участников правительственной встречи вице-премьера РФ Дмитрия Козака с металлургами.

Как утверждает издание, на данный момент сталь на предприятие поставляет по контрактам из Южной Кореи совместное предприятие "Роснефти" и Уральской горно-металлургической компании, которое было создано в 2016 году. Тогда же планировалось, что "Звезда" займется строительством металлургического производства, но от этого проекта отказались.

Представитель Минпромторга заявил, что в ведомстве не получали и не прорабатывают вариант перехода на российскую сталь, однако "готовы рассмотреть [такой вариант] при поступлении соответствующих предложений".

По данным газеты, после встречи с Козаком стали рассматривать возможность закупок на "Амурстали", которое является ближайшим металлургическим предприятием к "Звезде", или на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК). Собеседник издания отметил, что в таком случае РЖД необходимо будет модернизировать вагонный парк и Северомуйский тоннель.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" консорциумом инвесторов во главе с "Роснефтью". Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.