Японские инвесторы стали партнерами резидента игорной зоны "Приморье"

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Японская компания Simple Create Co Ltd. ("Симпл Криэйт Ко Лтд") стала участником проекта интегрированного развлекательного курорта "Приморье", выступив партнером одного из крупнейших инвесторов курорта - российской компании "Даймонд Форчун". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Приморья.

"Вместе с российскими коллегами Simple Create будет участвовать в строительстве гостиничного комплекса с казино Imperial ("Империал"; ранее "Селена"). <...> Интерес японских бизнесменов к интегрированному курорту "Приморье" расширит географию инвесторов проекта. Уже сегодня в числе инвесторов развлекательной зоны - представители Китая и Камбоджи. Готовится к подписанию ряд соглашений с инвесторами из Республики Корея", - говорится в сообщении.

Сумма инвестиций японских бизнесменов не уточняется. "Даймонд Форчун" на двух участках строит гостиницу с казино, SPA-центром, ночным клубом. Сейчас здесь завершаются работы по устройству котлована, идет испытание грунтов. В течение месяца инвестор приступит к обустройству фундамента. Ежедневно на площадке работают более 20 единиц тяжелой техники.

Первая фаза комплекса включит в себя отель с четырьмя категориями номеров, включая президентский сьют, а также казино площадью около 9 тыс. квадратных метров с 50 игровыми столами и 300 игровыми автоматами. В проекте предусмотрены ресторан авторской кухни, фуд-корт с русской, китайской и итальянской кухнями, ночной клуб, зона SPA площадью более 1000 кв. м и магазины. Запланированный срок открытия - осень 2020 года.

Инвестиции в первую фазу составят $70 млн, вторая фаза проекта предполагает строительство еще одной гостиницы на 300 номеров с инвестициями около $200 млн. На первом этапе комплекс создаст почти 800 рабочих мест.

Игорная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком, в октябре 2015 года на ее территории открылось первое казино - Tigre de Cristal. На площади 619 га планируется построить не менее восьми отелей с ресторанами и казино, а также объекты развлекательного типа, общий объем инвестиций составляет 107 млрд рублей. Открытие двух новых объектов - комплексов Naga Vladivostok и Shambala - запланировано на 2020 года.