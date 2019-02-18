"Ведомости": ирландская CityJet последней в Европе отказалась от российских SSJ-100

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) и вернула их лизингодателю. Об этом пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний.

"Ирландская авиакомпания CityJet возвращает семь судов группе "ВЭБ.РФ", - отмечается в публикации.

Информацию об отказе авиакомпании от использования SSJ-100 подтверждают и данные портала по отслеживанию самолетов flightradar24, пишет издание. Так, пять SSJ-100 в январе 2019 года перелетели в Дублин или Шэннон и с тех пор находятся там. Еще два самолета осенью прошлого года отправились в Венецию, где стоят до сих пор. Информация о SSJ-100 пропала и с сайта CityJet.

Некоторые из этих судов могут быть поставлены "ВЭБ-лизингом" авиакомпании "Азимут" для ее нового проекта корпоративных перевозок, сообщили "Ведомостям" два источника, близких к российскому перевозчику. На них может пасть выбор, если самолеты "будут лучше подходить с точки зрения интерьеров".

CityJet была единственным европейским эксплуатантом российского самолета. Контракт на поставку SSJ-100 был подписан в конце 2015 года. Однако впоследствии авиакомпания Brussels Airlines, для которой выполняли рейсы самолеты CityJet, отказалась арендовать SSJ-100. Авиакомпания объяснила это нехваткой запасных частей, из-за которой самолеты слишком долго простаивают.