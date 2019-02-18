Эксперты назвали экономически невыгодными зональные тарифы в метро Москвы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ввод зональных тарифов для проезда в метро снизит привлекательность всего городского транспорта Москвы и заставит горожан чаще пользоваться личными автомобилями. Такое мнение высказали в понедельник опрошенные ТАСС эксперты.

В газете РБК 5 февраля со ссылкой на участников IT-рынка появилась информация о том, что метрополитен заказал разработку новой системы оплаты проезда, при которой цена поездки будет зависеть от зоны проезда, сумма контракта, по данным издания, оценивается в 670 млн рублей. Комментируя это, в пресс-службе подземки ТАСС пояснили, что разработка нужна для оплаты проезда на пригородной железной дороге, где цена поездки зависит от дальности следования поездов.

Метрополитен не готов

"С точки зрения в целом выгоды для города лучше, если максимальное число людей передвигается на общественном транспорте. Введение зональности - это гарантированно шаг, который отпугнет, как минимум, часть пассажиров, особенно тех, кто им сейчас не пользуется или пользуется мало. А это как раз именно та аудитория, которую больше всего хотят привлечь власти - пользователи личного транспорта", - сказал руководитель направления "Общественный транспорт" экспертного центра Probok.Net Александр Чекмарев.

Кроме того, чтобы подтвердить оплату за проезд в той или иной зоне, пассажирам придется прикладывать билет на выходе, технически метрополитен к этому не приспособлен. "С организационной точки зрения здесь тоже, к сожалению, есть недостатки. На станциях с большим пассажиропотоком могут просто возникать давки на выходе, причем эти давки намного страшнее и серьезнее, чем давки на входе, потому что снизу людей подвозят эскалаторы и поезда. Кто-то обязательно потеряет свой билет, будет продираться через толпу, чтобы купить новый - это приведет к росту задержек, связанных с выходом", - пояснил Чекмарев.

Ущемление прав жителей

"Введение зональных тарифов в условиях нынешней транспортной ситуации в Москве представляется мне логичным только в том случае, если цены останутся на прежнем уровне для жителей периферийных районов и присоединенных территорий. Чтобы они не почувствовали, что ущемляются их права, и не стали заложниками своего же места проживания", - сказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его словам, власти Москвы вкладывают миллиарды рублей для строительства новых линий метро, в том числе за пределами МКАД, повышение транспортной доступности является оной из столичных госпрограмм. Разделение метро на зоны снизит его привлекательность и будет стимулировать жителей периферийных районов и новых присоединенных территорий чаще пользоваться личным транспортом, уверен эксперт. "В Москве функционирует гибкая и мобильная система оплаты проезда, разработаны единые тарифы и удобные способы оплаты. Разделение метро на зоны создаст дискомфорт пользователям всех видов транспорта", - добавил собеседник агентства.

Для метро и наземного транспорта в Москве разработан единый тариф, который не зависит от зон и дальности перемещения пассажира. Для оплаты проезда действует электронная транспортная карта "Тройка", на нее также можно записать билеты на городской транспорт, билеты на электрички, аэроэкспрессы. Пополнить электронный кошелек карты можно в кассах метрополитена и банкоматах банков- партнеров. Кроме того, для оплаты проезда доступны билеты "Единый" на одну, две, 20, 40 и 60 поездок.

По мнению директора Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Константина Трофименко, зональность в метро может иметь смысл, когда "замкнется" Большая кольцевая линия (БКЛ) метро, это произойдет не ранее 2021 года.

"Стратегически есть задача максимальное количество пассажиров перераспределить с существующих перегонов на Большое кольцо. Оно и так на себя возьмет примерно 25% существующего трафика, который едет через центр, если проезд по БКЛ будет дешевле, то разгрузка будет еще 20%. Но до окончания стройки БКЛ об этом точно никто говорить не будет", - заключил собеседник агентства.

Ранее Московский метрополитен объявил о подготовке к реформе билетной системы, которая предусматривает персонализацию карт "Тройка" и возможность интеграции с билетными системами других регионов. Предполагается, что пассажиры получат возможность проверить баланс карты, заблокировать ее, а остаток на счете перенести на другую карту. Карту "Тройка" можно будет пополнять в режиме реального времени без дальнейшей активации средств через желтый информационный терминал. Пополнить карту и записать на нее все виды билетов без активации у терминала можно будет и через приложение "Метро Москвы".