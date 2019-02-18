"Деловая Россия" предложила тестировать новые требования к бизнесу до их принятия

СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. "Деловая Россия" предлагает тестировать на ряде компаний новые требования к бизнесу, которые появятся в рамках "регулярной гильотины". Об этом сообщил в интервью ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума глава объединения Алексей Репик.

"У нас есть идея, которую мы для себя назвали "регуляторный тест-драйв". Когда на место отсеченных устаревших норм приходит что-то новое, очень важно, чтобы это новое не оказалось хуже старого. Цель предложенной реформы - отказаться от малоадекватных норм, не соответствующих времени, не реальных для исполнения или просто необязательных и коррупциогенных, и заместить их теми, которые нужны для реального снижения рисков потребителя", - сказал он.

По словам Репика, новые нормы можно тестировать на нескольких компаниях перед их принятием. "В этом плане деловые объединения вместе могли бы представить такой добровольный полигон на два-три месяца среди профильных компаний по тем или иным видам бизнеса, чтобы посмотреть на новую инициативу в действии и дать свой отзыв. Может быть, необязательный с точки зрения прямого воплощения нормы, но, как минимум, полезный для тех, кто эту норму будет принимать", - пояснил он.

Глава "Деловой России" отметил, что решение о проведении "регуляторной гильотины" стало для него одной из самых оптимистичных новостей 2019 года. "Сейчас, к сожалению, предприниматель должен ориентироваться даже не в тысячах и не в десятках тысяч, а в миллионах различного рода предписаний, стандартов, часто противоречащих друг другу, не всегда исполнимых и иногда даже необязательных для исполнения, но в то же время в случае, если что не так, прекрасно попадающих в составы обвинительных заключений", - указал он.