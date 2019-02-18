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Российский инвестиционный форум - 2019

Репик: подписание мирного договора РФ и Японии помогло бы развитию экономических связей

По мнению главы "Деловой России", у двух стран есть масса возможностей взаимодействия, которые пока не используются в полной мере

СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. Подписание мирного договора между Россией и Японией поспособствовало бы развитию экономических связей между двумя странами. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава "Деловой России", сопредседатель Российско-японского делового совета Алексей Репик в кулуарах Российского инвестиционного форума.

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"У нас масса возможностей взаимодействия, которые мы пока в полной мере не используем во многом из-за устоявшихся психологических проблем. Поэтому было бы правильнее и взаимовыгодно поставить точку, перевернуть страницу истории и начать вместе делать то, что позволит предпринимателям двух стран лучше жить, больше зарабатывать, больше тратить. Учиться друг у друга", - сказал он.

По словам Репика, сейчас Российско-японский деловой совет готовится к планируемому визиту президента России Владимира Путина в Японию в июне в рамках саммита стран "Большой двадцатки", который пройдет в Осаке. "Примерно в то же время, возможно, состоится визит в Токио, если будет соответствующее распоряжение дипломатического ведомства", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
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