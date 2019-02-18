Первые восемь компаний подпишут соглашение об участии в российской промзоне в Египте

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Первые восемь компаний подпишут 19 февраля соглашение об участии в российской промышленной зоне (РПЗ) в Египте, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ

"Министр [промышленности и торговли РФ Денис Мантуров] сообщил, что первый портфель из восьми соглашений о намерениях с заинтересованными компаниями (АО "Хевел", ООО "МетПромТех", ООО "Боос Лайтинг Групп", АО "Электротехнические заводы "Энергомера", АО "Щелково Агрохим", ООО "АгроИдея" (группа "Татнефть"), ООО "Научно- производственная площадка Экотехноцентр", ЗАО "СММ" (Санкт Петербург) будет подписан АО "Российский экспортный центр" в рамках запланированной на 19 февраля 2019 года. "Презентации экспортного потенциала Российской промышленной зоны в Египте", - отметили в пресс-службе министерства.

Презентация пройдет в Москве.

По данным Минпромторга, интерес к размещению своих производств в рамках первой фазы проекта РПЗ в период до 2023 года уже подтвердили 20 российских компаний. В целом количество компаний, заинтересованных в участии в проекте, превышает 50.

Планируемые российские государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры РПЗ составят около 190 млн долларов, предполагаемый общий объем частных инвестиций за весь период реализации проекта оценивается в $7 млрд.

"Рассматриваем РПЗ не только как перспективный проект по развитию российско-египетских торгово-экономических отношений, но и в качестве многофункционального "хаба" для продвижения российской промышленной продукции на рынки Ближнего Востока, Африки и других сопредельных регионов", - приводятся в сообщении слова министра.

Об РПЗ в Египте

Первая российская промышленная зона организуется в Египте. Межправительственное соглашение, регламентирующее параметры специальной зоны, было подписано 23 мая 2018 года. Проект РПЗ предусматривает образование особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий- резидентов. Промзона расположится на востоке Порт-Саида.

По прогнозам Минпромторга, реализация проекта займет около 13 лет, но уже к 2026 году компании-резиденты смогут производить продукцию на $3,6 млрд ежегодно. Российские компании получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергетические ресурсы, особый преференциальный налоговый режим, а также заранее подготовленную площадку. Первые компании, по расчетам Минпромторга, выйдут на площадку одновременно с началом строительства промышленной зоны, которое намечено на 2019 год.