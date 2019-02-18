В Baring Vostok заявили, что Калви не является бенефициаром КБ "Восточный" и НАО "ПКБ"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Baring Vostok Capital Partners (BVCP) заявил, что основатель фонда Майкл Калви не является бенефициаром КБ "Восточный" и НАО "Первое коллекторское бюро". Об этом сообщается в заявлении фонда, распространенном в понедельник.

Арест Майкла Калви и других фигурантов дела о хищении у банка "Восточный". Факты

"Основатель Baring Vostok Майкл Калви никогда не являлся бенефициарным владельцем контрольного пакета акций ПАО КБ "Восточный Экспресс Банк" и не являлся бенефициарным владельцем НАО "Первое коллекторское бюро", которые фигурируют в его деле. Данные компании являются портфельными инвестициями фондов Бэринг Восток, и Майкл Калви никогда не был прямым или косвенным владельцем их акций", - отмечается в заявлении фонда.

В заявлении указано, что бенефициарами долей Baring Vostok в портфельных компаниях фактически являются инвесторы в фонды Baring Vostok, подавляющее большинство которых - это представители ведущих международных инвесторов.

В пятницу по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей были задержаны четверо сотрудников инвестфонда Baring Vostok, включая его основателя - гражданина США Майкла Калви, который является председателем совета директоров банка "Восточный".

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, медиа и в потребительский сектор. Фонд также является акционером Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", банка "Восточный", "Новомета" и других компаний.