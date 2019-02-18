Обязанности главы фонда Baring Vostok будут исполнять Елена Ивашенцева и Алексей Калинин

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Обязанности главы фонда Baring Vostok Capital Partners (BVCP) приняли на себя старший партнер Елена Ивашенцева и сооснователь фонда, партнер Алексей Калинин. Об этом говорится в заявлении BVCP, поступившем в ТАСС. Фонд при этом продолжает работать в обычном режиме.

Арест Майкла Калви и других фигурантов дела о хищении у банка "Восточный". Факты

Помимо этого в целях обеспечения бесперебойной деятельности BVCP временно приостановил полномочия четырех членов команды: старшего партнера Майкла Калви, партнеров Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаль, а также директора по инвестициям Ивана Зюзина. Ранее, по решению суда, они были арестованы.

"Обвинения, выдвинутые против наших сотрудников, не имеют под собой оснований, и мы абсолютно убеждены, что суд установит это", - отмечается в заявлении.

В пятницу по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей были задержаны четверо сотрудников инвестфонда Baring Vostok, включая его основателя - гражданина США Майкла Калви.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, медиа и в потребительский сектор. Фонд также является акционером Avito, Ozon, "ЭР- Телеком", "1С", банка "Восточный", "Новомета" и других компаний.