"Ъ": российские авиакомпании опасаются убытков, потому что им некуда сдавать отчеты по СО2

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские авиакомпании опасаются, что промедление властей в создании национальной системы мониторинга авиационных выбросов CO2 грозит убытками для отрасли, сообщает газета "Коммерсантъ".

"Уже с этого года российские перевозчики должны начать сбор данных о своих выбросах при зарубежных перелетах для международного регулятора ICAO. Но Минтранс не назначил ответственный за это орган и не утвердил порядок аккредитации компаний, которые будут заниматься проверкой отчетов, - пишет издание. - Если данные от РФ не поступят вовремя, базовый уровень выбросов для российских перевозчиков за 2019 год может быть определен как нулевой. Тогда компаниям придется платить компенсацию за весь вырабатываемый на международных рейсах СО2".

По словам собеседников газеты, вероятность столь жесткого варианта низка, но она существует. Более вероятен вариант, при котором базовый уровень при отсутствии данных будет определен существенно ниже фактического.

Объем будущих платежей авиакомпаний за выбросы СО2 точно неизвестен. Компании должны будут компенсировать свои выбросы, купив лимиты углеродных сокращений на открытом рынке. Он еще не сформирован, но, по оценкам перевозчиков, плата за 1 т CO2-эквивалента будет колебаться в пределах $25-75. По словам источника газеты в отрасли, в год чартерная компания с парком из десяти самолетов тратит на международных рейсах около 150-200 тыс. т авиакеросина. Каждая тонна керосина превращается примерно в 3,16 т СО2. Исходя из текущего объема международных авиаперевозок из РФ, все нынешние выбросы можно оценить примерно в $0,4-1 млрд в зависимости от цены СО2. Если международные авиаперевозки будут расти на 4-5% в год, плата за выбросы СО2 в целом по отрасли будет ежегодно увеличиваться на $20-40 млн, хотя рост топливной эффективности самолетов может снизить эту цифру, пишет газета.