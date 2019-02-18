"Ведомости": "ВКонтакте" запустит аналог сервиса обмена короткими видео TikTok

ТАСС, 18 февраля. Социальная сеть "ВКонтакте" разрабатывает сервис обмена короткими видео, аналогичный TikTok, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник. Представители "ВКонтакте" отказались прокомментировать ТАСС это сообщение.

Сервис может быть запущен летом 2019 года.

Он будет работать через отдельное приложение, но интегрирован с социальной сетью для большего охвата аудитории. Название нового сервиса пока неизвестно.

Разработчики "ВКонтакте" помимо основных функций сервиса TikTok планируют добавить возможность создания заданий для пользователей. "Кроме умных алгоритмов, которые будут отвечать за подбор контента, у видеороликов от "ВКонтакте" появится дополнительная редакторская работа - это должно поднять общий уровень контента", - сообщают "Ведомости".

TikTok был запущен в 2016 году в Китае компанией ByteDance. Сейчас приложениями сервиса для Android и iOS пользуются около 500 млн человек из более чем 100 стран мира.