Биржи Шанхая и Шэньчжэня закрылись значительным ростом котировок

ШАНХАЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Значительным повышением основных индексов на фоне позитивных новостей о торговых переговорах КНР и США завершились торги на биржах материкового Китая. Соответствующая статистика опубликована на сайтах площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торговой сессии поднялся на 2,68%, до 2754,36 пункта. Объединяющий в себе данные по торговле акциями класса "А" 50 крупнейших и наиболее ликвидных на фондовом рынке компаний индекс SSE 50 увеличился на 2,6%. Уверенное повышение котировок с открытия торгов наблюдалось по всему спектру "голубых фишек". Наибольший рост зафиксирован по сводным индексам информационных (4,46%) и телекоммуникационных (3,87%) технологий.

В плюсе закрылись торги и на площадке в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности Shenzhen Component подскочил на 3,95%, до 8446,92 пункта. Включающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках индекс CSI300 продемонстрировал рост более чем на 3%.

На активность инвесторов на биржах материкового Китая оказали влияние, как полагают местные эксперты, позитивные сигналы, поступившие после состоявшихся 14-15 февраля в Пекине китайско-американских торговых переговоров. Стороны, согласно официальным заявлениям, достигли определенного прогресса и договорились продолжить консультации на этой неделе в Вашингтоне.

Общая позитивная динамика на торгах в Шанхае и Шэньчжэне наблюдается с начала прошлой недели. В центре внимания рынка в настоящее время продолжают оставаться торговые трения между Пекином и Вашингтоном.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истекает 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.