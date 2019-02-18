FT: Лондон нашел способ сгладить риски использования оборудования Huawei в сетях 5G

ТАСС, 18 февраля. Спецслужбы Великобритании пришли к выводу о возможности минимизировать риски применения телекоммуникационного оборудования компании Huawei в британских системах мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times (FT), расценивая подобное заключение как "серьезный удар по попыткам США убедить союзников" воспрепятствовать участию компании из КНР в создании высокоскоростных телекоммуникационных систем.

Национальный центр кибербезопасности (NCSC), входящий в британскую спецслужбу электронной разведки (Центр правительственной связи Великобритании, GCHQ), "пришел к заключению о наличии возможностей минимизировать риски от использования оборудования Huawei в высокоскоростной мобильной связи", приводит издание слова двух экспертов, осведомленных о подобном служебном выводе NCSC. Вашингтон делает все возможное, чтобы не допустить применения союзниками в Европе китайского телекоммуникационного оборудования в новейших беспроводных сетях, однако "некоторые европейские страны, включая Великобританию и Германию, не убеждены в том, что такой запрет оправдан", говорится в материале.

Как считает источник газеты, вывод британских спецслужб "окажет решающее влияние" на мнение европейских лидеров с учетом того, что Соединенное Королевство имеет доступ к деликатным американским разведданным в рамках группы Five Eyes, объединяющей разведывательные службы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США.

Ранее бывший глава GCHQ (2014-2017) Роберт Хэнниген отметил в FT, что NCSC "никогда не обнаруживал доказательств негативной киберактивности КНР посредством Huawei". "Утверждения о том, что любая китайская технология в мобильной связи 5G представляет собой недопустимый риск, - это ерунда", - добавил он.

Huawei оказалась в центре внимания мировой общественности в начале декабря после задержания в Канаде по требованию США финансового директора компании Мэн Ваньчжоу. Прокуратура в Нью-Йорке обвиняла ее в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Суд в канадской провинции Британская Колумбия 11 декабря постановил освободить Мэн Ваньчжоу под залог до ее экстрадиции в США. Финдиректор вины не признала.