Комитет Госдумы одобрил право госкорпораций давать согласие на передачу страновых отчетов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, расширяющий круг организаций, имеющих право давать предварительное согласие на представление иностранным налоговым органам сведений об участниках международной группы компаний. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс (НК) РФ. Документ был инициирован правительством РФ. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 21 февраля.

Согласно законодательству, налогоплательщики, являющиеся участниками международной группы компаний (МГК), представляют страновые сведения. По международным договоренностям ФНС в автоматическом режиме обменивается с иностранными налоговыми органами сведениями о международных компаниях из указанных страновых отчетов.

При этом НК РФ устанавливает, что если страновой отчет содержит сведения в отношении участников МГК, включенных в перечень стратегических предприятий, то информация о деятельности таких участников передается за рубеж только при наличии предварительного согласия федерального органа исполнительной власти. Законопроектом предусматривается, что такое предварительное согласие могут давать не только федеральные органы власти, но и государственные корпорации, представляющие собственника в отношении участников МГК, включенных в перечень стратегических предприятий.

"Принятие федерального закона направлено на обеспечение защиты интересов Российской Федерации при передаче компетентным органам иностранных государств (территорий) страновых отчетов, содержащих сведения об участниках международной группы компаний, включенных в соответствии с законодательством РФ в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ", - говорится в пояснительной записке.

В связи с тем, что принятие законопроекта улучшит положение налогоплательщиков, для вступления его в силу предусмотрен особый порядок (со дня официального опубликования с приданием его положениям обратной силы), указывают в кабмине.