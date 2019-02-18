Волож считает Baring Vostok и Майкла Калви "стандартом приличности и законности для рынка"

"Мне трудно представить, чтобы Майкл, да и вообще кто-то из Baring, делал что-то неприличное или незаконное. Они всегда были стандартом приличности и законности для рынка", - передал Волож через пресс-службу "Яндекса". Baring Vostok инвестировал в "Яндекс" в 2000 году и полностью вышел в 2016 году.

По словам Воложа, фонд Калви был единственным, кто не требовал контроля над интернет-компанией, когда инвестировал в нее в 2000 году. "Их деньги были умными и деликатными. И это принесло свои результаты, посаженное зернышко принесло потрясающие плоды. Позднее похожие принципы применялись ко всем инвестициям Baring на нашем рынке, и к ним стояла очередь из лучших компаний и стартапов", - добавил он.

Волож отметил, что представители Baring Vostok старались не вмешиваться в операционную деятельность "Яндекса", помогая в основном с корпоративно-юридическим устройством. "И это работало: когда их инвестициям что-то угрожало, они действовали четко, но очень корректно и только в рамках корпоративного права", - подчеркнул он.

Вaring Vostok - один из старейших инвестиционных фондов, работающих в России, также специализируется на инвестициях в других странах СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $2,4 млрд в проекты в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, медиа и в потребительский сектор. Фонд является акционером Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", банка "Восточный", "Новомета" и других компаний.

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