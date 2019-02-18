"Гражданские самолеты Сухого" опровергли сообщения об отказе ирландской CityJet от SSJ-100

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Производитель самолетов Sukhoi Superjet-100, компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), не подтвердил информацию о том, что ирландская авиакомпания CityJet вернула все самолеты.

"Информация о состоявшемся возврате авиакомпанией CityJet самолетов SSJ-100 их собственнику не соответствует действительности. В настоящее время авиакомпания CityJet пересматривает свою бизнес-модель, в этой связи ГСС и CityJet активно взаимодействуют для решения данного вопроса в части SSJ-100", - заявили ТАСС в пресс-службе ГСС.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что CityJet - единственный европейский эксплуатант российского самолета - вернула SSJ-100 лизингодателю. По информации издания, Brussels Airlines, для которой выполняли рейсы самолеты CityJet, отказалась от них из-за нехватки запасных частей.