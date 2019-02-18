Власти Севастополя рассмотрят вариант дополнительных субсидий для Севморпорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Губернатор Дмитрий Овсянников поручил проработать разные варианты дальнейшей работы Севастопольского морского порта, предполагающие снижение издержек и сокращение штата или дополнительное финансирование. Соответствующее решение принято в понедельник на аппаратном совещании правительства.

Ранее сообщалось, что из-за введенных рядом стран санкций для предприятий, работающих на Крымском полуострове, и их партнеров, объем перевалки грузов Севморпорта сократился с почти 6 млн тонн в 2013 году до менее чем 200 тыс. тонн по итогам 2018 года.

"В Крыму Министерство транспорта РФ разрабатывало, помогало со специальным планом действий, чтобы минимизировать затраты и так далее <…> Мой подход был другой: найти стратегического инвестора, я обратился с соответствующими предложениями в Ростех и к министру транспорта <...> В течение месяца рассматриваем план мероприятий нового директора, где будет логика консервации и сокращения", - сказал Овсянников.

Он уточнил, что предложенная Крыму и подходящая для ситуации Севморпорта стратегия предполагает снижение издержек и увольнение части работников - речь может идти о сотнях человек.

Однако правительство намерено рассмотреть и второй вариант, обсудить соответствующие корректировки бюджета с депутатами заксобрания города. "Дополнительно проработайте субсидии порту на то, на что раньше мы не компенсировали", - поручил Овсянников, уточнив, что речь идет, в частности, о компенсации затрат на транспортную безопасность.

Ситуация в порту

Замгубернатора Владимир Татарчук в свою очередь рассказал, что проведенная проверка Севморпорта показала, что "в целом предприятие работоспособно", однако на нем серьезно сказывается нехватка заказов на перевалку грузов. "В прошлом году в сравнении с 2015 годом выручка от аренды увеличилась на 368%, за услуги во время стоянки судов втрое, за перевозку пассажиров - вдвое. В то же время резко снизились объемы стивидорных работ. Финансовые ресурсы вложены в обеспечение безопасности, в модернизацию инфраструктуры, реконструкцию сооружений, сбережение трудового коллектива - а это 900 человек, на фоне малой перевозки грузов и перевозки пассажиров в городе по льготным тарифам, что также ударило по карману предприятия", - уточнил Татарчук.

При этом, добавил замгубернатора, зафиксированы и ряд нарушений: сохраняется дебиторская задолженность, допускались нарушения при размещении заказов на доставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и другие.

Государственное унитарное предприятие "Севастопольский морской порт" создано в июне 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, на базе Морского рыбного порта, "Севастопольского торгового порта, Службы капитана Севастопольского морского рыбного порта и Севастопольского филиала Госгидрографии имени Л. И. Митина. Таким образом, в его состав вошла вся морская инфраструктура Севастополя, связанная с морскими грузовыми и пассажирскими перевозками. Территориально порт размещен на нескольких производственных участках в разных бухтах города.

Сообщалось, что власти города рассчитывают, что загрузка порта будет обеспечена благодаря новым контрактам на грузовые перевозки. В том числе, в рамках соглашения с сирийской провинцией Тартус, куда через Севастополь планируется поставлять зерно и стройматериалы.