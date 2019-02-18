Эмиратский холдинг Tawazun получит 36% в производителе автомобилей Aurus

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Эмиратский холдинг Tawazun получит 36-процентную долю в компании OOО "Аурус" - производителе российских люксовых автомобилей Aurus, при этом Sollers снизит свое участие до 0,5%. Соответствующее соглашение подписано в рамках международной оборонной выставки IDEX-2019.

"В соответствии с подписанным соглашением, фонд Tawazun получит долю в размере 36% в ООО "Аурус" и проинвестирует в компанию в общей сложности €110 млн в течение ближайших трех лет. Соглашением также предусмотрено, что Tawazun станет генеральным дистрибутором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки", - отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По соглашению, Sollers сократит свою долю в ООО "Аурус" до 0,5%, но при этом с конца 2020 года станет индустриальным партнером проекта и начнет серийное производство автомобилей Aurus на мощностях автомобильного завода в особой экономической зоне Алабуга.

По словам Мантурова, €110 млн будут направлены на организацию полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus, в их локализацию, а также в развитие дистрибуции на международных рынках. "Вхождение фонда Tawazun в проект Aurus - это яркое свидетельство того, что разработанная в России линейка люксовых автомобилей имеет все шансы стать успешным продуктом на глобальном рынке, а сам проект является коммерчески эффективным и привлекательным для потенциальных инвесторов", - добавил министр.

После сделки Российский научный центр "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ), который продолжит выступать разработчиком автомобилей под брендом Aurus, сохранит за собой 63,5% в компании "Аурус". Официальная презентация лимузина Aurus прошла на IDEX-2019, мировая премьера автомобилей марки Aurus состоится на автосалоне в Женеве в марте 2019 года.

IDEX - одна из наиболее представительных международных выставок вооружений, технологий безопасности проводится под патронажем шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна - президента ОАЭ - при поддержке правительства и вооруженных сил страны.

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