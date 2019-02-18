Летные испытания российского гибридного авиадвигателя начнутся в 2020 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Летные испытания гибридного авиадвигателя начнутся в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ) Михаил Гордин.

Гибридная силовая установка предполагает, что винт вращает электромотор, который может питаться как от аккумулятора, так и от генератора, установленного на валу газотурбинного или поршневого двигателя.

"После цикла испытаний на стендах ЦИАМ будут проведены испытания демонстрационной гибридной силовой установки в составе летающей лаборатории. Они должны начаться в 2020 году", - сказал он.

ЦИАМ является головной организацией в проекте по созданию гибридной силовой установки, уточнил он.

Ранее в институте сообщали о планах сконструировать такой двигатель в рамках первого этапа научно- исследовательской работы по силовым установкам для электрического самолета. Конечной целью этого этапа должно стать создание летающей лаборатории с опытной гибридно- электрической силовой установкой мощностью 500 кВт.

В ноябре 2018 года гендиректор Национального исследовательского центра "Институт имени Н. Е. Жуковского" Андрей Дутов сообщил о планах провести первый полет с российским гибридным авиадвигателем в 2019 году.