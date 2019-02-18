Мантуров: авиакомпания из Словении может забрать российские SSJ-100 у ирландской CityJet

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. С авиакомпанией из Словении достигнута предварительная договоренность о передаче самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) от ирландской авиакомпании CityJet, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Самолеты, которые будут выводиться из состава CityJet, останутся в Европе, уже есть предварительная договоренность с авиакомпанией Словении", - сказал он.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что CityJet - единственный европейский эксплуатант российского самолета - вернула SSJ-100 лизингодателю. По информации издания, Brussels Airlines, для которой выполняли рейсы самолеты CityJet, отказалась от них из-за нехватки запасных частей.

Мантуров также отметил, что отказ ирландской авиакомпании от SSJ-100 - "это не новость, давно обсуждаются эти вопросы". "Главная проблема в том, что они не смогли, к сожалению, выбрать качественную бизнес-модель с использованием SSJ-100", - добавил он, отметив, что решение CityJet не связано с претензиями к качеству самолетов или их обслуживанию.

В конце ноября прошлого года стало известно, что компания-производитель Sukhoi Superjet-100 - "Гражданские самолеты Сухого" и словенская Adria Airways подписали соглашение о намерениях по приобретению 15 самолетов SSJ-100. Тогда сообщалось, что поставки планируются с 2019 года. Также стороны договорились о создании совместного предприятия по техобслуживанию и ремонту SSJ100 в аэропорту Ljubljana Airport.

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