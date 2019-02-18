Яровая предложила ввести льготы при создании объектов детского отдыха

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") в понедельник выступила с предложением ввести налоговые льготы для лиц, занимающихся созданием объектов детского отдыха.

"Предлагаю создать форму дополнительной поддержки в виде преференций и налоговых льгот для тех, кто будет создавать новые объекты для оздоровления и отдыха детей по аналогии с территориями опережающего развития", - сказала депутат, выступая на заседании президиума Совета законодателей РФ, посвященном обеспечению безопасности детей во время летней оздоровительной кампании.

По словам Яровой, новые формы дополнительных преференций и налоговых льгот могут послужить стимулом для инвестирования в сферу детского отдыха, аналогичные меры поддержки получает бизнес, работающий на территориях опережающего развития.

"Более того, госзаказ - это фактически форма прямой поддержки государством, а мы знаем, что государство тратит очень большие средства на эти цели", - добавила Яровая.

Данное предложение было поддержано участниками заседания президиума и вошло в список рекомендаций.