В CityJet не комментируют сообщения об отказе от использования российских самолетов

"Мы оставляем эту новость без комментариев", - заявил в телефонном разговоре с корреспондентом ТАСС глава пресс-службы авиаперевозчика Ричард Мур.

О том, что CityJet возвращает лизингодателям семь судов российского производства, сообщила в понедельник газета "Ведомости".

Информацию об отказе авиакомпании использовать SSJ-100 подтверждают и данные портала по отслеживанию самолетов flightradar24, сообщили "Ведомости". Так, пять SSJ-100 в январе 2019 года перелетели в Дублин или Шэннон и с тех пор находятся там. Еще два самолета осенью прошлого года отправились в Венецию, где стоят до сих пор. Информация о SSJ-100 пропала и с сайта CityJet.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил журналистам, что предварительная договоренность о передаче самолетов SSJ-100 от ирландской авиакомпании достигнута с авиакомпанией из Словении.

CityJet была единственным европейским эксплуатантом российского самолета. Контракт на поставку SSJ-100 был подписан в конце 2015 года. Однако впоследствии авиакомпания Brussels Airlines, для которой выполняли рейсы самолеты CityJet, отказалась арендовать SSJ-100. Авиакомпания объяснила это нехваткой запасных частей, из-за которой самолеты слишком долго простаивают.