Фонд развития из ОАЭ изучает вопрос вложения $50 млн в строительство аэропорта в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Фонда развития Абу-Даби изучает вопрос вложения в строительство аэропорта в Грозном 50 млн долларов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" по итогам встречи с руководителем Фонда Абу-Даби Мухаммедом Сейф аль-Сувайди в Дубае.

"Мы обсудили вопросы сотрудничества по ряду инвестиционных проектов, в реализации которых ранее Фонд выразил заинтересованность. Среди них - строительство в Грозном нового международного аэропорта с современным терминальным комплексом. Фонд предметно изучает вопрос вложения 50 млн долларов в строительство воздушных ворот", - написал Кадыров.

По его словам, в ближайшее время планируется направить в Чечню группу специалистов для оформления всех необходимых документов. "Новый международный аэропорт станет самым крупным в Северо-Кавказском округе", - добавил Кадыров.

Как сообщалось, реконструкция грозненского аэропорта будет осуществляться в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Стоимость проекта оценивается приблизительно в 15,7 млрд рублей. Ожидается, что обновленный аэропорт сможет обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.