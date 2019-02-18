РБК: "Магнит Косметик" стал лидером в косметическом ретейле России по объему выручки

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сеть "Магнит Косметик" по итогам 2018 года впервые за 15 лет обогнала по объему выручки "Л'Этуаль". Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы информационно-аналитического агентства Infoline.

Выручка "Магнит Косметик" по итогам года выросла на 16%, до 91,6 млрд рублей, выручка сети "Л'Этуаль", по данным агентства, - на 3% и составила 82,5 млрд рублей. Третье место занимает сеть магазинов "Рив Гош" с выручкой до 37 млрд рублей (по подсчетам Infoline).

По словам гендиректора "Infoline-Аналитика" Михаила Бурмистрова, чьи слова приводит РБК, парфюмерно-косметические сети, давно работающие на рынке, прошли стадию активного роста, сети фокусируются на рентабельности: оптимизируют неэффективные торговые площади и открывают новые в более расширенном формате.

Выручка "Магнита" в 2018 году, по данным неаудированной отчетности, выросла на 8,2%, до 1,24 трлн рублей против 1,14 трлн рублей в 2017 году. При этом чистая прибыль компании за 2018 год сократилась на 4,9% и составила 33,8 млрд рублей против 35,5 млрд рублей годом ранее.