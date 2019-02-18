Минфин считает текущий механизм демпфера справедливым

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минфин считает текущий механизм демпфирующего механизма (компенсирует нефтяникам часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке) работающим и справедливым, но готов обсудить предложения по изменению его параметров. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

"Минфин не видит сбоев в работе демпфера, если необходимо поменять цели [демпфера] на этом рынке, то будем обсуждать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом замминистра добавил, что "демпфер сформулирован в общем справедливо".

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщил в рамках Российского инвестиционного форума о том, что российские нефтяные компании предложили изменить параметры демпфирующего механизма.

Позже газета "Коммерсантъ" выяснила подробности этих предложений. По данным издания, в связи с низкими экспортными ценами на бензин нефтяникам необходимо заплатить 10 млрд рублей в бюджет за январь и еще 4 млрд - за февраль. Поэтому нефтяные компании хотят изменить демпфер таким образом, чтобы при цене на нефть в диапазоне $60-65 за баррель выплаты оказались нулевыми.

По словам собеседника издания, параметры демпфера, который был введен для компенсации нефтяникам разницы между внутренними и экспортными ценами, обсудят на этой неделе на совещании у Козака. Решений о корректировке, по данным издания, пока нет, но правительство обсуждает предложения.