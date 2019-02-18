Минфин хочет иметь право устанавливать минимальную розничную цену на все виды алкоголя

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минфин России хочет иметь возможность устанавливать минимальную розничную цену (МРЦ) на все виды алкоголя, однако о фактическом изменении цен на данный момент речи не идет. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

"Нам Минздрав говорит, что надо ограничивать доступность алкогольной продукции, с одной стороны. С другой стороны, мы приняли обязательства не повышать акцизы в течение какого-то времени, чтобы стабилизировать рынок. Но это не значит, что она [алкогольная продукция] должна быть дешевой и доступной всем. Поэтому совместно с Минздравом мы анализируем уровень и, может быть, придем к необходимости, что не только по крупному алкоголю, но и по другим видам надо устанавливать минимальные розничные цены", - сказал Трунин.

"Пока таких обсуждений нет. Мы просто хотим право", - пояснил замминистра.

В настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. На водку МРЦ составляет 205 рублей, на коньяк - 371 рубль, на бренди - 293 рубля за бутылку (0,5 литра), на шампанское - 164 рубля за бутылку 0,75 литра.