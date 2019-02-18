Комитет Госдумы доработает проект об ограничении расходов на обслуживание долга регионов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам отложил рассмотрение правительственного законопроекта, вводящего классификацию субъектов федерации и муниципальных образований по уровню долговой нагрузки и устанавливающий предельное ограничение на обслуживание долга на уровне 10% от общего объема расходов бюджета региона. Как подчеркнул глава комитета Андрей Макаров, соответствующее письмо будет направлено в совет Думы.

Во время обсуждения законопроекта Минфин представил данные о том, что в ближайшие два года совокупный госдолг регионов может вырасти в полтора раза: с 2 трлн до почти 3 трлн по причине роста социальных обязательств. Это вызвало вопросы депутатов.

"Необходимость урегулирования проблемы долгов в Бюджетном кодексе не вызывает сомнений. Закон такой нужен, но возникает много вопросов, которые просто физически не позволят за него проголосовать", - сказал Макаров. Депутат подчеркнул, что на регионах сейчас лежит основная обязанность и по выполнению указов президента, связанных с национальными проектами, а также "никто не снимал обязанности по исполнению майских указов 2012 г".

"Мы сейчас на основании материалов из Министерства финансов, которые получили, можем сделать вывод: сегодняшнее финансовое состояние регионов не позволяет им выполнять социальные обязательства в полном объеме", - сказал Макаров. Увеличение долговой нагрузки регионов означает, что они не смогут выполнить поручения президента и указ по инвестициям, которые сейчас им сверху довели и под которые они подписали соглашения, потому что у них все эти средства пойдут даже с учетом долга на социальные обязательства, констатировал глава комитета по бюджету. "Соответственно, цифры по инвестициям выполнены не будут, а если не будут выполнены цифры по инвестициям, то задача по прорыву в экономике также ставится под сомнение. Либо вы эту цифру опровергните, либо вы ее поясните", - указал он.

По словам Макарова, будет проведена работа подкомитетом по межбюджетным отношениям, потом пройдут совещания со Счетной палатой, чтобы потом еще раз провести заседания комитета по этому вопросу.

Суть законопроекта

Документ предусматривает единый подход к классификации государственного (муниципального) долга на внешний и внутренний для всех публично-правовых образований, исходя из валюты долговых обязательств. Отнесение соответствующих обязательств субъектов РФ и муниципальных образований к внешнему долгу этих заемщиков обусловлено тем, что по этим обязательствам заемщик несет валютные риски. Также законопроектом предусматривается новое определение реструктуризации государственного (муниципального) долга, основанное на толковании в международной практике.

Законопроектом совершенствуется система оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований путем закрепления более широкого перечня показателей долговой устойчивости, пересмотра установленных пороговых значений применяемых показателей и введения правил классификации указанных публично-правовых образований по группам долговой устойчивости. Для субъектов РФ и муниципальных образований предлагается ужесточить ограничение объема расходов на обслуживание долга. Действующее ограничение в 15% является завышенным и едва ли в состоянии заранее сигнализировать об опасном увеличении рисков утраты платежеспособности региона, указывается в пояснительной записке. В соответствии с мировой практикой предельное значение показателя предлагается установить на уровне 10%.

Документ также предусматривает ограничение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга на уровне до 20% общего объема налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ.

Оценка долговой устойчивости регионов

Предусматривается, что Минфин и финансовые органы субъектов РФ будут оценивать состояние долговой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований по установленному перечню показателей долговой устойчивости. В зависимости от состояния долговой устойчивости субъекты РФ будут классифицированы по группам риска: заемщики с высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости.

Субъекты РФ (муниципальные образования) с высоким уровнем долговой устойчивости будут освобождены от необходимости согласования с Минфином и финансовым органом субъекта РФ программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий.

Субъекты РФ (муниципальные образования), отнесенные к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, будут обязаны согласовывать с соответствующим финансовым органом программы государственных (муниципальных) заимствований и гарантий, а также предоставлять ему проект основных направлений долговой политики.

Субъекты РФ (муниципальные образования), отнесенные к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, будут вправе осуществлять рыночные заимствования только в целях рефинансирования долга. Помимо обязанности согласования с Минфином программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий, и проекта основных направлений долговой политики, они будут также обязаны утверждать и реализовывать согласованный с Минфином план восстановления платежеспособности.

Законопроект может усугубить финансовую ситуацию в регионах

Поддерживать финансовую дисциплину в регионах и муниципальных образованиях необходимо, однако, обсуждаемый сегодня правительственный законопроект может усугубить и без того критическую финансовую ситуацию в регионах, считает депутат от КПРФ Михаил Щапов. "Сегодня субъекты федерации просто "задыхаются" от нехватки денег на осуществление своих полномочий и социальных обязательств. Федеральный центр забирает у регионов до 80% собственных доходов. При этом постоянно добавляются все новые полномочия, которые не подкрепляются деньгами", - отметил депутат в беседе с ТАСС.

Субъекты федерации будут вынуждены снова вернуться к коммерческим кредитам, предположил он. "Я считаю представленную инициативу несвоевременной. В текущей ситуации было бы более правильно для начала помочь субъектам федерации деньгами, а не более жесткими правилами: оставлять больше налоговых доходов на региональном уровне, увеличить долю трансфертов на исполнение самых необходимых полномочий, кому-то помочь закрыть кредиты", - подчеркнул парламентарий.