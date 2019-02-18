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Мантуров заявил, что прототип внедорожника Aurus будет готов в марте

Глава Минпромторга высказал мнение, что на Ближнем Востоке внедорожник будет иметь большой спрос
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Валерий Шарифулин/ТАСС

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Прототип внедорожника марки Aurus будет готов в марте 2019 года, на Ближнем Востоке он будет иметь высокий спрос, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019.

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"Прототип внедорожника будет готов в марте 2019 года. Когда будет готов прототип, нам потребуется время на процедуры по проведению сертификации", - сказал он.

Мантуров высказал мнение, что на Ближнем Востоке внедорожник будет иметь большой спрос. Он также отметил, что холдинг Tawazun, получивший долю в 36% в компании - производителе автомобилей Aurus, рассматривает локализацию производства внедорожника в ОАЭ.

IDEX - одна из наиболее представительных международных выставок вооружений, технологий безопасности, проводится под патронажем шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна - президента ОАЭ - при поддержке правительства и вооруженных сил страны.

В новость были внесены изменения (15:32 мск) — добавлены подробности

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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