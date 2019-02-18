Титов предложил фонду Baring Vostok обратиться в комиссию по этике РСПП

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Руководству фонда Baring Vostok в связи с арестом основателя фонда Майкла Калви стоит обратиться в комиссию по этике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом ТАСС заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Ситуация с Baring Vostok всколыхнула бизнес-сообщество и вызвала массовое возмущение, я об этом знаю. Поэтому я бы предложил руководству фонда, не откладывая, обратиться в комиссию по этике РСПП", - сказал Титов.

Он добавил, что за время существования комиссия разрешила несколько крупных корпоративных конфликтов на основе одного главного критерия - репутации предпринимателя.

Вaring Vostok - один из старейших инвестиционных фондов, работающих в России, также специализируется на инвестициях в других странах СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $2,4 млрд в проекты в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, медиа и в потребительский сектор. Фонд является акционером Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", банка "Восточный", "Новомета" и других компаний.