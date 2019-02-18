Бюджет России получил в 2018 году 70,52 млрд рублей доходов от размещения средств ФНБ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Доходы федерального бюджета РФ от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2018 году составили 70,52 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина. Годом ранее бюджет получил доход в 50,84 млрд рублей.

В том числе проценты по валютным счетам в Банке России составили 12,33 млрд руб., доходы от вложений в иные финансовые активы - 58,19 млрд рублей.

Так, доходность размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ за 2018 год в рублях составила 18,33% годовых, а в корзине иностранных валют - 0,63% годовых. На рублевых депозитах во Внешэкономбанке доходность составила 4,23% годовых, в долларах США - 0,25% годовых.

Как сообщал Минфин ранее, Фонд национального благосостояния за 2018 год вырос на 7,6% - до 4 трлн 036 млрд 048 млн рублей по сравнению с 3,75 трлн рублей на начало прошлого года. Объем ФНБ в пересчете на доллары составил $58,097 млрд.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 января 2019 года было размещено $15,261 млрд, €13,411 млрд и £2,601 млрд. На депозитах в "ВЭБ.РФ" - 581,1995 млрд рублей. В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 161,63 млрд рублей и $4,11 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд рублей. На депозитах ВТБ и Газпромбанка в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находилось еще 164,43 млрд рублей.

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