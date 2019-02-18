Эксперты подтвердили безопасность эксплуатации Кольской АЭС

МУРМАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Эксперты Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС), в ходе проверки подтвердили безопасность эксплуатации энергоблоков Кольской АЭС. Как сообщает в понедельник пресс-служба станции, в состав экспертной группы вошли специалисты из России и Украины, возглавил ее советник Московского центра ВАО АЭС Евгений Хромовских.

"Предприятие развивается и поддерживает высокий уровень обеспечения надежной и безопасной эксплуатации своих энергоблоков", - приводит пресс-служба слова Евгения Хромовского.

Эксперты работали на Кольской АЭС в течение недели. Их задачей было оценить, какой прогресс достигнут на Кольской АЭС в различных сферах, проверка которых прошла во время прошлого визита экспертов в 2017 году. Это организация и администрация предприятия, эксплуатация оборудования, инженерная поддержка, противоаварийная готовность, ведение ремонтов, радиационная защита и другие.

Эксперты отметили, что АЭС проделала большую работу по подготовке к этой проверке. По итогам будет подготовлен отчет, который эксперты передадут руководству станции. "Результаты проверки будут способствовать дальнейшему совершенствованию безопасной и надежной эксплуатации Кольской АЭС", - сообщает пресс-служба.

ВАО АЭС - некоммерческая, неправительственная организация, в состав которой входят все организации, эксплуатирующие атомные станции. ВАО АЭС способствует обмену опытом эксплуатации, чтобы ее члены могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих АЭС. Действует независимо от государственных и регулирующих органов и работает исключительно от имени и в интересах своих членов - атомных электростанций.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.