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Глава Ростеха заявил, что ОАК необходимо 240-250 млрд рублей инвестиций

Также Сергей Чемезов рассказал о планах разделить ОАК на два дивизиона: военный и гражданский

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Ростех проводит аудит финансового состояния Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), требуются дополнительные инвестиции в размере 240-250 млрд рублей, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019.

"Мы сейчас проводим аудит компании. Честно говоря, не очень хорошее впечатление производит. Там порядка 240-250 млрд рублей требуется дополнительных средств. Это и на развитие, на создание нового продукта, на МС-21, на модернизацию существующих заводов", - сказал Чемезов.

Он отметил, что Ростех планирует разделить ОАК на два дивизиона: военный и гражданский. "Сделаем отдельно гражданский дивизион, отдельно военный для того, чтобы не подставлять под санкции гражданское производство", - сказал он, отметив, что Ростех будет привлекать частных инвесторов в гражданское подразделение.

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