Иран просит ускорить работу по запуску платежного механизма с Европой

ТАСС, 18 февраля. Иран хочет ускорить работу по запуску специального механизма расчетов с Европой, для которого была учреждена проектная компания INSTEX. Об этом заявил в понедельник официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми.

"Несмотря на регистрацию INSTEX, особого успеха мы пока не наблюдаем. Разумеется, регистрация компании - это только начало пути, но процесс идет медленно. Мы хотели бы попросить Европу принять меры для запуска механизма", - приводит агентство ILNA слова Гасеми. Он добавил, что "иранская сторона надеется на ускорение работы и не может долго ждать".

После выхода США из сделки иранская экономика столкнулась с серьезными проблемами в банковской сфере, и под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ 31 января Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX.