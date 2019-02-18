Архангельская область получит 1 млрд рублей на развитие туризма до конца 2020 года

АРХАНГЕЛЬСК, 18 февраля. /ТАСС/. Архангельская область получит из федерального бюджета 1 млрд рублей в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы". Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства региона.

"В ближайшие три года Архангельская область получит из федерального бюджета 1 млрд рублей в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, деньги будут направлены на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры в рамках создаваемого в Устьянском районе туристско-рекреационного кластера, строительство нового гостиничного и спортивного комплексов, объекты питания и бытового обслуживания. Уже в 2019 году область получит 325,6 млн рублей на реконструкцию моста через реку Вага (в направлении Устьянского района).

Помимо федеральных денег, на реализацию проекта по созданию кластера, из областного бюджета планируется выделить 100 млн рублей.