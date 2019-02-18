Орешкин предложил распространить практику электронных виз на наибольшее число стран

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает за распространение практики электронных виз на максимальное число стран. Об этом он сообщил сегодня журналистам.

"Когда мы говорим об упрощении визового режима, здесь есть две истории. Первая - упрощение самих процедур. Электронные визы - о чем говорил президент. Нужно двигаться [в части введения электронных виз] относительно практически всех стран без исключения, чтобы процедуры были максимально простыми, в электронной форме подача документов, оплата и т.д., чтобы [процедура] выдачи визы была более короткой по времени", - сказал он.

При этом, по его словам, по отдельным направлениям "следует задуматься" об отмене виз. "Здесь у нас базовый [принцип] сохраняется МИДом - принцип взаимности. Мы стараемся во всех ключевых переговорах поднимать этот вопрос, двигаться в направлении взаимного снижения требований по визам между стран", - отметил глава Минэкономразвития.